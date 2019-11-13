Модный бренд выставил на продажу елочные игрушки с намеком на секс

Шотландский модный бренд Christopher Kane представил зимнюю коллекцию аксессуаров в эротическом контексте. Фото товаров были опубликованы в Instagram-аккаунте производителя, полная линейка More Joy продемонстрирована на сайте компании.

На размещенных в сети снимках видны, в частности, елочные игрушки красного, черного и белого цветов на сатиновых лентах с надписями Special, More Joy и Sex («Особенный», «Больше удовольствия» и «Секс»). Одно из украшений запечатлено на фоне обнаженного женского тела — держащая в руках два шара девушка прикрывает ими свою грудь.

В подписи к изделиям указано: «Ощутите удовлетворение от этой зимы». Стоимость каждого из товаров составляет 20 фунтов (1,7 тысячи рублей). Также в новогодней линейке присутствуют кружки, пижама, носки, грелка, скотч, маска для сна, шарф и кашемировое одеяло с аналогичным дизайном.

В июле австралийская косметическая фирма Benefit создала мультипликационный рекламный ролик, в котором флакон с тональным кремом занимается сексом со спонжем, чем возмутила покупателей. В появившемся в Instagram 30-секундном видео анимированные косметические средства целуются, а затем прыгают под одеяло.

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