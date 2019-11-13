Фестиваль Signal 2020 объявил старт приема заявок на создание арт-объектов

Фестиваль музыки и архитектуры Signal 2020 объявил старт приема заявок на создание арт-объектов для следующего мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организаторы выберут четыре проекта, авторы которых получат гранты на их реализацию в размере до 400 тысяч рублей. Авторские работы могут быть представлены в таких категориях, как ландшафтный объект для объединения и созерцания, интерактивная инсталляция, убежище для коллективного действа по произвольным сценариям и навигационный узел на перекрестке движения.

Для участия необходимо отправить письмо на partners@signal.live с пометкой ART. В нем необходимо указать описание проекта с визуализацией в свободной форме, техническое описание и смету. Заявки будут рассмотрены до 20 апреля.

Фестиваль Signal будет проходить с 20 по 23 августа в Никола-Ленивце Калужской области. Для гостей будет доступно четыре сцены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



