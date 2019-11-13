Единая служба такси Тулы расширит автопарк при поддержке Корпорации МСП

Единая служба такси (город Тула) получила кредит в МСП Банке на сумму 18,5 миллиона рублей сроком на семь лет для приобретения новых легковых автомобилей. Проект Единой службы такси был отобран в ходе выездной стратегической сессии, состоявшейся 17 сентября на территории Тульской области, и принят на сопровождение Корпорацией МСП, говорится в сообщении Корпорации.

Финансирование предоставлено по ставке 8,5 процента по Программе субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ, которая реализуется при участии Корпорации МСП, выполняющей функции бэк-офиса. Кредит обеспечен поручительством в размере 1,7 миллиона рублей Тульским областным гарантийным фондом.

Компания ставит перед собой задачу объединить разрозненных перевозчиков, в том числе и самозанятых предпринимателей. Для этого она создала транспортный коворкинг-центр «Перспектива», который предлагает полный спектр услуг для ведения деятельности в области пассажирских перевозок.

Единая служба такси разработала уникальную инновационную компьютерную систему управления парком автомобилей, оснащенную специально разработанным программным обеспечением и способную принимать и обрабатывать огромный объем информации. Система собирает данные о стиле и качестве вождения, что позволяет формировать штат высокопрофессиональных водителей и повышает безопасность пассажиров.

Также среди направлений деятельности центра — ремонт и обслуживание автомобилей, юридическая и бухгалтерская поддержка, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и технического контроля.