В Москве представят собрания коллекционера Дмитрия Волкова

Московский музей современного искусства совместно с фондом SDV Arts & Science Foundation организует выставку «This Is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что публике впервые покажут сразу два собрания коллекционера — современного искусства и редких изданий философских трактатов. Будут представлены такие современные художники, как Андрей Бартенев, Дмитрий Гутов, Иван Горшков, Владимир Дубосарский и Александр Виноградов, Константин Звездочетов, Дмитрий Каварга, Ирина Корина, Андрей Кузькин и Олег Кулик. Экспозиция будет работать с 28 ноября по 26 января.

Выставку сопровождает параллельная программа встреч с художниками, чьи работы будут представлены в Образовательном центре ММОМА, а также дискуссии с философами о значении и развитии философии в современном мире.

Дмитрий Волков — предприниматель, философ, собиратель искусства и меценат. Он оказывает поддержку целому ряду важных проектов в области современного искусства: является патроном музея «Гараж», ММОМА, председателем попечительского фонда ГЦСИ «Арсенал» (Нижний Новгород), одним из меценатов, передавших работы российских художников в дар Центру Помпиду в Париже в рамках проекта «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950–2000 годов».

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