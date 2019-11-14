Власти Подмосковья оценили научный потенциал региона

Губернаторскую премию в сфере науки получат 10 молодых ученых и пять подмосковных коллективов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 14 ноября.

Получателей денежных средств определят в ходе конкурса, победители получат по 700 тысяч рублей, уточнил зампред.

«Научный потенциал Подмосковья на сегодня один из самых сильных в стране и правительство региона уделяет особое внимание созданию условий для привлечения молодежи в научную и инновационную деятельность на территории Московской области», — рассказал Хромов.

По его словам, возраст более 30 процентов научных сотрудников регионален превышает 40 лет

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу развивать научный потенциал Московской области. В начале октября стало известно, что к настоящему моменту более 1,6 тысячи детских кружков стали частью проекта «Наука в Подмосковье», цель которого — повышение качества дополнительного образования.