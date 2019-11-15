Более 80 индийских бизнесменов оценили инвестпотенциал Подмосковья

Более 80 индийских бизнесменов приняли участие в презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в Нью-Дели, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в пятницу, 15 ноября.

«Мы рассказали о существующих мерах поддержки бизнеса и созданных инфраструктурных площадках, это вызвало живой интерес у предпринимателей Индии», — отметил Хромов.

По его словам, индийское бизнес-сообщество проявило интерес к подмосковной автомобильной промышленности и строительной сфере. Также некоторые предприниматели допустили участие в развитии малых инновационных предприятий, уточнил зампред.

Роуд-шоу Подмосковья проходило в Индии с 12 по 15 ноября по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сегодня в регионе функционируют десять компаний с участием индийского капитала. Воробьев неоднократно призывал повышать инвестиционную привлекательность региона.