Пропала страдающая болезнью Альцгеймера актриса из «Гостьи из будущего»

В Москве пропала актриса театра и кино Мария Стерникова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

75-летняя артистка, страдающая болезнью Альцгеймера, отправилась вместе с сиделкой на улицу, чтобы выгулять собаку. Отвлекшаяся на питомца сиделка в какой-то момент заметила, что женщина ушла в неизвестном направлении.

Собеседник агентства заявил, что информация об исчезновении Стерниковой поступила вечером 14 ноября. По его словам, у исчезнувшей актрисы не было при себе телефона.

Стерникова около 30 лет работала в Малом театре. Кроме того, она снималась в фильмах и сериалах «Мимо окон идут поезда», «Гостья из будущего», «Нежность», «Мальчик со шпагой» и «С любимыми не расставайтесь». Она — мать актера и телеведущего Александра Носика.

Прошлой осенью стало известно об исчезновении актера и режиссера Тольяттинского молодежного драматического театра Олега Куртанидзе. Он был известен по ролям в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».

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