В Москве выступит берлинская группа Tanzwut, играющая в стилях индастриал-метал и средневековый метал. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится 15 ноября на площадке «Главклуб Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте.

Отмечается, что коллектив шутливо называют «Rammstein с волынками». В июне музыканты выпустили свежий альбом Seemannsgarn, а в прошлом году отметили 20-летие существования группы.

За свою карьеру Tanzwut, чье название переводится как «танцевальная ярость», создали 11 студийных альбомов. В настоящее время коллектив состоит из семи участников — вокалиста и волынщика Teufel, гитариста Rene, барабанщика Shumon, басиста и волынщика Der Zwilling, волынщиков Pyro и Bruder Schlaf, а также клавишника Alexius.

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