Умер легендарный российский пожарный

В Москве в возрасте 62 лет ушел из жизни легендарный пожарный Виктор Климкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО).

Собеседник агентства заявил, что Климкин скончался в субботу, 16 ноября, из-за остановки сердца.

Виктор Климкин проработал в пожарной охране больше 40 лет.

В 1996 году он занял пост заместителя командира-начальника штаба Управления государственной противопожарной службы столичного ГУВД. Представители ВДПО утверждают, что для московских коллег он стал легендой еще при жизни.

Климкин занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Москве по государственной противопожарной службе. Под его руководством были потушены сотни сложнейших столичных пожаров, например, на Измайловском вернисаже и на Черкизовском рынке. Он лично участвовал в крупных спасательных операциях, в том числе, при обрушении Басманного рынка и аквапарке «Трансвааль-парк».

В 2007 году Климкину присвоили звание «Почетный пожарный Москвы». С 2011 по 2014 годы он был главой ВНИИ противопожарной обороны МЧС, а до 2016 года руководил департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Представители Всероссийского добровольного пожарного общества подчеркнули, что смерть Климкина — это невосполнимая утрата для всех пожарных России.

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