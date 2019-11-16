Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей

Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, артист вышел на улицу, но его самочувствие не улучшилось, и он упал на землю. Очевидцы вызвали скорою помощь, однако по приезде бригады медиков Гаркалин резко встал и скрылся в направлении своего дома.

Валерию Гаркалину 65 лет. Известно, что он перенес несколько сердечных приступов в 2008 и 2009 годах. Артист сыграл более ста ролей в театре и кино. Известен по картинам «Ширли-мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый», «Попса».

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