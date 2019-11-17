Более 200 работ Марка Шагала выставили в Подмосковье

Выставка Марка Шагала «Между небом и землей», на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Губернатор Андрей Воробьев, который оказал содействие открытию экспозиции, выразил надежду на то, что выставка будет интересна жителям региона и столицы. «Мы стараемся наполнять наш музей интересными, уникальными работами, в чем нам помогают родственники великих художников», — подчеркнул он.

Внучки Марка Шагала стали почетными гостями церемонии открытия. Они специально приехали в Подмосковье из Нью-Йорка и Парижа.

В музее можно будет увидеть живопись, графику и гобелены художника. 22 эскиза и 105 библейских гравюр впервые демонстрируются в России. Выставка «Шагал: между небом и землей» продлится до 8 марта.

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» — крупнейший культурный центр Подмосковья.