КраЗ проверили на экологическую модернизацию

Более 90 процентов производств Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) соответствует российским стандартам по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Об этом рассказал руководитель общественной проверки, заместитель председателя общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) стал первым промышленным предприятием в России, где общественники и эксперты проверили технологические решения по минимизации объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии российским информационно-техническим справочником по НДТ.

Внедрение автоматизированных систем измерения и учета выбросов КрАЗа и других предприятий Красноярска в атмосферный воздух позволит объективно определить экологическую обстановку в городе, в том числе — определить реальный объем загрязнения, структуру вредных веществ и виновников загрязнения воздуха в городе. По мнению общественной проверяющей комиссии, внедрение технологии «ЭкоСодерберг» позволяет существенно сократить выбросы в атмосферный воздух города Красноярска: фторида и пыли — в 3,5 раза, диоксида серы — в 2,5 раза, смолистых веществ — в 1,5 раза.

«На том же Красноярском алюминиевом заводе внедрены технологии, которые соответствуют не только российским стандартам, но и мировым практикам. Но здесь самое главное не технологии ради технологий, не проверки ради проверок, а главное — это, изменение качества жизни людей. Жизнь конкретного жителя Красноярска должна улучшиться», — отметил Александр Закондырин.

По мнению Александра Закондырина, «жители тогда поймут смысл национального проекта, когда небо и воздух станут чище. Ориентироваться надо на мнение людей, а не на цифры отчетности. Вторая задача проверки связана с экологизацией, модернизацией предприятий, чтобы они стали более конкурентноспособными, чтобы внедрялись технологии ресурсосбережения и энергосбережения», — подчеркнул глава общественной комиссии.

На пресс-конференции эксперты из группы общественной проверки КрАЗа также рассказали журналистам о старте Программы общественных экологических проверок крупных промышленных предприятий в двенадцати российских городах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух». На крупнейших российских промышленных предприятиях в рамках национального проекта «Экология» до 2024 года будут внедрены наилучшие доступные технологии (НДТ) с целью улучшения экологической ситуации в российских регионах. Бюджет модернизации — 2,44 триллиона рублей.

Общественный совет при Министерстве природных ресурсов и экологии России в июле 2019 года принял решение о проведении общественных проверок внедрения НДТ. В настоящее время члены общественной комиссии определяются со следующим крупным промышленным предприятием, которое должно стать объектом проверки общественников и экспертов в рамках реализации национального проекта «Экология».

Кроме того, по мнению общественников, для улучшения экологической обстановки в Красноярске необходимо переходить на более экологичные виды топлива, провести газификацию города и повысить качество работы мелких котельных.

