Филипп Горбачев бесплатно представит проект «КОЛОКОЛ» в Москве

В Москве пройдет выставка и концерт музыканта Филиппа Горбачева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Горбачев представит посетителям серию картин, темой которых стали образ звонаря, звуки колоколов, интерпретации храмовой архитектуры. Также он исполнит композиции со своего музыкального альбома «КОЛОКОЛ».

Помимо Горбачева на мероприятии выступит Mashkov и другие исполнители, имена которых будут объявлены позже. Вход на выставку свободный по регистрации, об открытии которой станет известно на странице вечеринки в Facebook.

Концерт и выставка пройдут в московском магазине adidas Originals на Кузнецком мосту 21 ноября.

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