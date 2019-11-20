В Москве пройдет новогодний бал по мотивам фильма «Один дома»

Творческое объединение Esthetic Joys устроит в Москве предновогодний бал «Вечер эстетических удовольствий». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие будет состоять из камерного концерта и ночной вечеринки. Организаторы бала заявили, что при работе над вечеринкой вдохновлялись фильмом «Один дома» и книгой «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

«Хотя американская популярная культура не является для нас родной, все мы отлично представляем звон праздничных колокольчиков, смех Санта-Клауса и шуршание подарков в рождественских носках», — отметили они.

«Вечер эстетических удовольствий» пройдет в гостинице «Метрополь» 28 декабря. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте.

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