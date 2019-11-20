В Мордовии взлетело промпроизводство

В Мордовии объем промышленного производства по итогам девяти месяцев 2019 года вырос на 15,6 процента. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сфере производства стройматериалов. Об этом пишет «Российская газета».

Средняя заработная плата в промышленном секторе экономики выросла на 9,9 процента, до 33,5 тысячи рублей. Производительность труда взлетела на 17,7 процента, что соответствует целям одноименного нацпроекта.

С января по сентябрь на местных предприятиях было создано более тысячи новых рабочих мест.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!