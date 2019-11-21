Влюбленная в самолеты пара устроила свадьбу во время полета

dailymail.co.uk

Познакомившиеся в онлайн-игре про авиацию жених и невеста сыграли свадьбу в самолете на высоте 10,3 километра. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец Дэвид Вэллиэнт (David Valliant) и его невеста из Новой Зеландии Кэти Рольфи (Cathy Rolfe) поженились на рейсе авиакомпании Jetstar между их родными городами Сиднеем и Оклендом. «Мы хотели, чтобы это символизировало нашу любовь к авиации, нашу любовь к Австралии и Новой Зеландии и нашу любовь друг к другу», — объяснили свое решение молодожены.

Идея необычной свадьбы пришла в голову Рольфи, которая написала об этом в официальном сообществе авиакомпании Jetstar на Facebook. Представители авиаперевозчика пошли паре навстречу и организовали церемонию прямо во время одного из коммерческих рейсов.

Гости пары сидели на первых рядах в салоне самолета, а само бракосочетание произошло в тот момент, когда лайнер находился над островом Тасмания. После приземления в Окленде, молодоженов поздравили все члены экипажа.

Вэллиэнт и Рольфи познакомились через интернет, играя в онлайн-игру Airport City. Пара впервые встретилась в аэропорту Сиднея, когда девушка впервые прилетела в Австралию. «Наша любовь к авиации — это то, что нас объединило», — рассказала Рольфи.

В июне сообщалось, что пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но не смогла вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты. На церемонию бракосочетания молодожены пригласили родственников, для родителей авиабилеты были куплены заранее. Однако после сообщения о закрытии авиасообщения между Россией и Грузией билеты пришлось срочно менять.

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