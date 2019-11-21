Российских школьников обязали ежедневно исполнять гимн страны

Учеников школ Якутии заставят каждый день исполнять гимн России на занятиях в целях воспитания «социально ответственной личности, патриота». Соответствующий приказ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает «Коммерсантъ».

Так, согласно приказу, регулярное исполнение гимна вводится с 21 ноября. Также парламенту республики рекомендуется «совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания».

В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» заявили изданию, что такая практика введена только в Якутии. Учителя уверены, что такая мера «никак не повлияет на патриотическое воспитание». Более того, многие учащиеся не знают текст гимна России полностью. Учителя, в свою очередь, не до конца поняли, необходимо живое исполнение гимна на уроке, либо будет достаточно включать его по утрам из динамиков, как во времена СССР.

«У нас в школе не очень понимают, как проводить это мероприятие и в какой форме. <...> Смею предположить, что ученики без радости воспримут это нововведение в том смысле, что это ведь принуждение», — считает учитель английского языка одной из школ Хангаласского района республики Петр Гермогенов.

По словам члена профсоюза учителей и председателя молодежного совета республиканского комитета народного образования и науки Виктории Ивановой, «главное, чтобы это новшество не отнимало время 45-минутного урока».

Ранее в одной из школ Екатеринбурга старшеклассников заставили заполнить огромную анкету, которая оказалась тестом на патриотизм. В выданных школьникам бумагах было около сотни утверждений на политические, религиозные, семейные и национальные темы, с которыми им надо было согласиться или не согласиться. Родственникам старшеклассников проведение опроса объяснили «мониторингом потенциала личностного роста».

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