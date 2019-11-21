Воробьев рассказал о строительстве современного госпиталя

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с гендиректором ГК «Мать и дитя» Марком Курцером ход строительства нового корпуса госпиталя в Одинцово. Об этом сообщает РИАМО.

«Строится современная клиника, которая будет оказывать многопрофильные услуги и по онкологии, и по операциям на сердце, и по другим направлениям, — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что медучреждение оснастят новейшим оборудованием, при этом большинство услуг будет оказываться по программе ОМС.

В настоящее время в госпитале «Лапино» оказывается бесплатная высокотехнологическая помощь в области кардиологии, гинекологии, хирургии, урологии, ортопедии и ЭКО. С открытием нового корпуса госпиталь существенно расширит сферу своих компетенций по направлениям: «Онкология», «Нейрохирургия», «Кардиохирургия», «Челюстно-лицевая хирургия» и «Стоматология». Ожидается, что учреждение начнет работать летом следующего года.

Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что медицинская помощь в регионе должна соответствовать современным мировым стандартам. Ранее он увеличил финансирование системы здравоохранения. Большее внимание региональные власти уделяют кадровому составу: по инициативе губернатора в регионе реализуется программа соципотеки для врачей.