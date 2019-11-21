В России назвали МКС без США «тянущим на дно проектом»

Международная космическая станция (МКС) в случае выхода из нее США окажется тяжелым бременем для России, заявил в программе «Просто о сложном» сервиса «Яндекс.Эфир» космонавт Сергей Рязанский.

Специалист полагает, что после того, как НАСА начнет доставлять на околоземную орбиту астронавтов на американских космических кораблях, агентство потеряет интерес к станции. По его мнению, в этом случае России, обладающей небольшим космическим бюджетом, по сравнению с США, следует заняться каким-то другим перспективным проектом.

«Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше», — сказал Рязанский.

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В ноябре в отчете Управления главного инспектора сообщалось, что средняя стоимость места на российском космическом корабле «Союз МС» почти на 30 миллионов долларов превосходит таковую у американского Crew Dragon.

В октябре стало известно, согласно материалам страхового брокера «РК-Страхование», что «Роскосмос» в два раза сократит число пусков космических кораблей «Союз МС» к МКС.

Рязанский, получивший биохимическое образование в МГУ имени Михаила Ломоносова, является единственным российским ученым, ставшим командиром космического корабля. Подавляющее большинство космонавтов являются офицерами или инженерами, занимающимися на околоземной орбите не научной деятельностью, а техническим обслуживанием российского сегмента МКС.

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