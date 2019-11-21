На фестивале Live Fest в Сочи выступят «Би-2 »и Леонид Агутин

В Сочи организуют музыкальный фестиваль Live Fest. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 4 по 7 января в концертном комплексе «Роза Холл». На нем выступят «Би-2», Леонид Агутин, Елка, Zivert, Полина Гагарина, Brainstorm, Гоша Куценко, Анна Плетнева, Мари Краймбрери и Burito. Ознакомиться с полным списком артистов и приобрести билеты можно на сайте.

Отмечается, что фестиваль Live Fest на курорте Роза Хутор пройдет уже в пятый раз. Хэдлайнерами прошедшего в августе летнего мероприятия стали Little Big. Кроме того, на сцене в горах гости услышали «Ленинград», «Сплин», Brainstorm, «Хлеб», Звонкого, Animal ДжаZ и других. Фестиваль был организован на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря.

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