iPhone обрекли на сборку в Китае

Смартфоны iPhone от Apple вряд ли будут когда-либо собираться в США, где базируется головной офис компании, рассказал в интервью ABC News глава корпорации Тим Кук.

По словам Кука, вопроса сборки iPhone на территории США «нет на горизонте». «Я предпочитаю думать, что iPhone собирается везде», — отметил глава Apple, пояснив, что смартфон является конечным продуктом глобальной цепочки поставок, которая включает в себя компоненты, производящиеся в разных странах и регионах мира, в том числе в США.

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Интервью было приурочено к визиту президента США Дональда Трампа на строящийся завод Apple в техасском Остине, который должен открыться в 2022 году. Ожидается, что на нем будет создано до 15 тысяч рабочих мест и будут производиться ноутбуки MacPro. При этом сборка iPhone не планируется.

Также Кук рассказал, что лоббирует перед главой государства отмену пошлин на ввозимую в США продукцию Apple, произведенную за рубежом. В ответ на это Трамп обещал подумать над этим вопросом. Говоря об условиях ввоза гаджетов Apple, президент заявил, что продукция компании должна иметь условия не хуже, чем конкуренты из Южной Кореи. «Мы заключили сделку с Кореей, и теперь устройства Samsung ввозятся бесплатно. Проблема в том, что у нас есть Apple, и мы должны относиться к ней точно так же», — отметил американский лидер.

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