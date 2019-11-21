Похудевший на центнер Александр Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал на шоу «Пусть говорят», что начал испытывать проблемы со здоровьем после похудения на 100 килограммов. Запись передачи опубликована на сайте Первого канала.

«Меня это очень настораживает, потому что вдруг появилось какое-то головокружение. Потом время от времени у меня начиналась какая-то дурнота», — отметил актер. Он добавил, что у него также начало понижаться давление.

Семчев признался, что худел по дневнику, скачанному из интернета, и когда ел, мысленно делил тарелку на четыре части. При этом он консультировался с врачами по поводу резкого сброса веса.

3 ноября в СМИ появились сообщения о том, что 50-летнего Семчева экстренно госпитализировали. Его агент Наталья Алгереева заявила, что эта информация не соответствует действительности. В студии «Пусть говорят» актер назвал новость про себя фейковой и подчеркнул, что не лежал в больнице.

Александр Семчев — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Железнодорожный романс», «Свадьба», «Последний богатырь», «Белая гвардия» и «День выборов».

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