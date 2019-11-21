Связанного с иркутским губернатором бизнесмена поймали на многомиллионной афере

Возбуждено уголовное дело в связи с масштабными хищениями в фонде капремонта многоквартирных домов Иркутской области. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как отмечают в ведомстве, дело возбуждено по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Обвиняемым по нему является Олег Хамуляк, директор ангарской компании «Звезда».

По данным следствия, с 2018 по 2019 годы Хамуляк и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ, выполненных компанией «Звезда». Также была завышена стоимость работ по замене лифтового оборудования.

Как считает следствие, Хамуляк вместе с сообщниками осуществили свой преступный умысел при помощи актов о приеме выполненных работ. Они неправомочно включили в них повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы.

Таким образом, фонду капремонта многоквартирных домов Иркутской области был причинен ущерб в особо крупном размере. В общей сложности, из фонда было похищено более чем 185 миллионов рублей. В настоящее время обвиняемый Хамуляк задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Следствие устанавливает его соучастников.

Между тем, по данным информированного источника «Интерфакс», 20 ноября следственные действия прошли в министерстве экономического развития Иркутской области, а 21 ноября — в региональном Фонде капремонта многоквартирных домов.

По данным СМИ, компания «Звезда» связана с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и его окружением. В частности, как сообщало издание «Ирк.ру», заместитель директора «Звезды» Хамуляка — Виктор Обозов. Последний, по совместительству, является помощником депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко — сына иркутского губернатора. А владелец «Звезды» Андрей Ядришников, как утверждает издание, является семейным юристом Левченко.

Как отмечает «Ридус», следственным действиям в отношении «Звезды» предшествовали «сотни сообщений о провальном капитальном ремонте от жителей региона». При этом сама компания, как подрядчик, оказывалась замешана в каждом из этих случаев. В частности, в начале 2019 года в одном из многоэтажных домов Ангарска едва не рухнул лифт, перевозивший людей — его механизм заменили незадолго до инцидента по программе капитального ремонта. А еще раньше рабочие, занимавшиеся капитальным ремонтом, проделали сквозное отверстие в одну из квартир.

«Проблема с лифтами в Ангарске приобрела масштабы настоящего бедствия. Из-за неработающих подъемников из своих квартир месяцами не выходят сотни стариков и инвалидов. Жителям многоэтажек, так сказать, посчастливилось войти в программу капитального ремонта», — говорилось в сюжете регионального телеканала «Актис», вышедшем в эфир в августе 2018 года, больше чем за год до возбуждения уголовного дела в отношении директора «Звезды» Хамуляка.

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