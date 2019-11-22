«Билайн» и «Лиза Алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе

«Билайн» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» презентовали совместно разработанное мобильное приложение «Поисковый центр», ориентированное в первую очередь на мониторинг перемещения в городе людей старшего возраста, нуждающихся в заботе, а также детей и людей с особенностями здоровья.

«Это не просто приложение или какой-то поисковый трекер, — заявил вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО "ВымпелКом" Джордж Хелд. — Оно сделано специально для "Лизы Алерт" под задачи поисково-спасательного отрада для того, чтобы найти в городе взрослого потерявшегося человека». По его словам, у приложения очень удобный интерфейс, и оно может быть установлено на смартфонах сразу у всех членов семьи.

В режиме реального времени можно наблюдать за их перемещениями, уровнем заряда батареи телефона. В приложении предустановлена анкета с особыми приметами и медицинскими потребностями наблюдаемого, есть возможность звонка на горячую линию непосредственно из приложения, кнопка SOS и оперативное реагирование на сигнал о помощи специалистов Центра поиска пропавших людей. А вся информация о передвижениях будет храниться на серверах в течение 60 дней. «В приложении сделано все, чтобы поиск человека был максимально удобным и быстрым», — отметил Джордж Хелд.

«Трекер перемещений можно выгрузить за 60 дней, что в случае, если телефон оставлен дома или выключен, поможет спрогнозировать возможные перемещения потерявшегося и оптимальные траектории поиска, — говорит председатель ПСО "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. — Быстро меняющийся облик городов, новые застройки, новые линии метро, высокий темп жизни — все это в определенный момент становится настоящей ловушкой для людей старшего возраста — они перестают ориентироваться на местности. Окружающие просто не знают, что им нужна помощь. Если на одиноких детей общество более-менее готово реагировать, то старшие взрослые, которые активно перемещаются по улицам и внешне не выглядят дезориентированными, как правило, не вызывают беспокойства. Эта та проблема, с которой мы сталкиваемся постоянно».

Ежегодно в России теряются более 120 тысяч человек. По данным «Лиза Алерт», порядка 65 процентов пропавших — люди старшего возраста. Приложение разработано на основании опыта и наработок отряда, на протяжении 9 лет развивающего систему спасения пропавших.

Решение «Поисковый центр» доступно для абонентов всех операторов связи и представлено в двух вариантах: для детей и взрослых, нуждающихся в заботе. Стоимость — 180 рублей в месяц, при этом две трети от полученных средств оператор передает на развитие Центра поиска пропавших людей и продвижение приложения в социальных сетях. На текущий момент приложение «Поисковый центр» доступно для смартфонов с ОС Android, в декабре появится версия для iOS.

«Билайн» за последние 1,5 года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85 процентов населения страны. Один из самых масштабных проектов по модернизации сети реализовывается в Москве и Московской области. В столице сеть 4G на данный момент обновлена более чем на 95 процентов, а скорость мобильного интернета выросла в 2-3 раза в зависимости от района.

Презентация нового решения состоялась на территории городского клубного пространства «Мой социальный центр» на ул. Сергея Радонежского, 6. Локация выбрана не случайно — это новый формат социальных учреждений Москвы, которые способствуют улучшению качества жизни старшего поколения горожан, позволяют им оставаться включенными в активную социальную жизнь.

