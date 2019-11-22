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Фанатка Лиама Галлахера загорелась на концерте

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Фанатка основателя и бывшего вокалиста британской группы Oasis Лиама Галлахера загорелась на его концерте. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел во время выступления музыканта в Шеффилде. 27-летняя Стейси Эндрю рассказала, что отправилась на мероприятие вместе со своим молодым человеком, который предупредил ее, что другие поклонники могут бросать бутылки. В какой-то момент девушка ощутила удар по голове и удивилась, почему из прилетевшей в нее бутылки не течет жидкость. После этого Эндрю поняла, что ее футболка и бюстгальтер горят, потому что в нее попал фейерверк.

Отмечается, что девушка получила ожоги рук и груди. Поклонница рокера переживает, что теперь шрамы сохранятся на всю жизнь. «Мне сказали, что если бы я нанесла тогда лак, я бы осталась без волос, поэтому могло быть и хуже», — сказала она.

Галлахер заявил, что сожалеет о том, что на его концерте произошел столь неприятный инцидент. «Людям стоит расслабиться», — добавил он.

Ранее артист пожаловался на то, что ему приходится самостоятельно заваривать чай, когда в 1990-е этим для музыканта занимались четыре человека. Галлахер подчеркнул, что не может позволить содержать команду по заварке чая, потому что у него мало денег. Виновниками своего плачевного финансового положения он назвал людей, незаконно скачивающих его музыку в интернете.

Появившаяся в 1991 году группа Oasis была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год. Коллектив распался в 2009-м. После этого Лиам Галлахер организовал группу Beady Eye, которая распалась в 2014-м. В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.

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