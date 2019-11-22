Первенство России по дзюдо пройдет в Подмосковье

Первенство России по дзюдо пройдет в подмосковном Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря, Московскую область на соревнованиях представят 39 человек. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 22 ноября.

«На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет», — заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он напомнил, что подмосковные спортсмены достойно себя проявили на первенстве Центрального федерального округа в Брянске.

Программа мероприятия включает в себя 17 весовых категорий. Первыми на татами выйдут девушки в весовой категории до 40 кг и 44 кг и юноши в весе до 46 кг и 50 кг.

Закроют турнир финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров.

