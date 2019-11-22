Российский город остался в мороз без отопления из-за аварии

Авария на теплотрассе оставила без отопления и горячей воды около 16 тысяч жителей Курска. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В зоне ЧП оказались девять улиц. Авария затронула 72 многоквартирных жилых дома. Кроме того, без отопления остались два детских сада, две школы, три поликлиники, политехнический колледж и Юго-западный государственный университет.

Сейчас в городе около минус 10 градусов. На ликвидацию аварии направлена аварийно-восстановительная бригада.

Информации о жертвах или пострадавших в результате аварии не поступало. О сроках восстановления горячего водоснабжения также информация отсутствует.

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