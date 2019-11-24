Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Светилу русской лингвистики, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателю французского ордена Почетного легиона было 83 года.

Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения. Также она почетный президент Российской академии образования.

В 2017 году Вербицкая выступила за введение обязательного экзамена по русскому языку для кандидатов в депутаты. Она отметила, что, судя по их речи, «политикам есть чему поучиться».

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

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