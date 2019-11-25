На Винзаводе откроют выставку о феномене клипового сознания

В Москве 28 ноября откроется четвертая выставка «8 секунд. Эффект клипового сознания». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Экспозицию организуют в Цехе Красного на Винзаводе. В этом году ее посвятят актуальному феномену клипового сознания и рефлексии на тему восьми секунд — именно столько концентрирует внимание на чем-либо современный человек. Все работы проекта будут сняты на камеру мобильного телефона.

На выставке представят три фильма, которые были созданы специально для проекта режиссером Дмитрием Рябиковым. Он является одним из авторов короткометражки «Тесты 8», выигравшей Международный фестиваль короткометражного кино в Берлине и номинированной на премию в Каннах.

В зону фотографий войдут работы немецкого фотохудожника Гулливера Тайса, известного своими съемками для Vogue, GQ, National Geographic и многочисленными работами в России. Музыкальное сопровождение будет создано композитором-неоклассиком Кириллом Рихтером.

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