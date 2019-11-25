Появились подробности по делу убитой во время секса дочери миллионера

Суд присяжных в Новой Зеландии признал местного жителя Джесси Кемпсона виновным в убийстве дочери британского миллионера Грейс Миллан (Grace Millane). Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно в ходе расследования, Миллан давно мечтала посетить Новую Зеландию и приехала в Окленд в декабре 2018 года. 27-летний обвиняемый познакомился с девушкой через приложение знакомств Tinder. В этот день у англичанки был день рождения, в связи с чем она согласилась выпить с новым знакомым. После похода в ресторан пара поехала в гостиницу, где Кемпсон во время секса задушил девушку и сделал несколько обнаженных фотографий. Мужчина вывез тело убитой в чемодане и оставил в лесу.

После содеянного тем же днем он пошел на встречу с другой женщиной, которую нашел в том же приложении для знакомств. В ходе встречи с ней Кемпсон рассказал историю о своем вымышленном друге, убившем девушку во время секса. В связи с этим им заинтересовалась полиция.

Мужчина свою вину отрицает и утверждает, что был в душе, когда наступила смерть девушки, однако присяжные не поверили в это. В феврале решение по делу вынесет суд Окленда.

9 декабря 2018 года полиция обнаружила в Новой Зеландии тело пропавшей во время кругосветного путешествия туристки из Англии. 22-летняя дочь миллионера Грейс Миллан перестала выходить на связь за несколько дней до этого. Ее тело было спрятано в кустах возле так называемой Живописной дороги (Scenic Drive). Предположительно, убийца привез его туда на арендованной машине, которую позже оставил за 300 километров, в городе Таупо на севере Новой Зеландии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!