Подмосковье увеличило экспорт молочной продукции на Дальний Восток

Экспорт подмосковной молочной продукции на Дальний Восток вырос в 2019 году в 2,5 раза, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов в ходе агропромышленного молочного форума. Его цитирует РИАМО во вторник, 26 ноября.

«За 10 месяцев 2019 года отправлено 170 экспортных поездов на Дальний Восток, за данный период в прошлом году их было 67», — рассказал Хромов.

Он уточнил, что со следующего года на Дальний Восток будут экспортироваться порядка двух тысяч тонн замороженной и охлажденной птицы. В настоящий момент с этой целью развиваются транспортных хаба, добавил Хромов.

Зампред подчеркнул, что власти региона поддержат подмосковных производителей агропродукции. У областной продукции есть все шансы завоевать зарубежные рынки, заключил он.

Ранее 26 ноября в доме правительства Московской области стартовал международный агропромышленный молочный форум. В нем принимают участие компании из 30 стран. Подмосковье представляют 300 компании.