Выставку «Память поколений» в Москве посетили почти 150 тысяч человек

Масштабную экспозицию «Память поколений», посвященную теме Великой Отечественной войны, оценили почти 150 тысяч посетителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставка открылась 4 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж». В 15 залах представлены 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающие все этапы войны и ее осмысления. Работа выставки сопровождается бесплатной экскурсионной и образовательной программой, подготовленной проектом «Россия — Моя история».

Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре, Правительство Москвы, Минкультуры России и исторический парк «Россия — Моя история».

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что живопись на выставке лишена изящества — жесткие линии, контрастные цвета, жуткие сцены. «В Манеж пришли советские художники, которые честно говорят о страшном и жестоком времени. Рекомендую найти час в своей жизни и посетить экспозицию», — сказала она.

По мнению актрисы театра и кино Елены Захаровой, эта выставка — невероятное событие. «Со всех городов России собраны шедевры живописи и скульптуры таких мастеров как Александр Дейнека, Петр Кончаловский, Вера Мухина, Евгений Вучетич, Роберт Фальк, Александр Лактионов и другие. Спасибо организаторам, что сохраняете и передаете память поколений», — добавила она.

Экспозиция продолжит работать без выходных до 8 декабря.

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