Проект «Зима в Подмосковье» откроет семейный праздник

Проект «Зима в Подмосковье» стартует 7 декабря, первым мероприятием станет семейный праздник в центре Дмитрова. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 28 ноября.

На центральной площади города установят уличные инсталляции для селфи, ледяную горку и ледяные скульптуры. В рамках музыкальной программы выступит DJ Smash. Гости мероприятия смогут увидеть стендап-шоу, поучаствовать в мастер-классах по керлингу и гонках на радиоуправляемых елках.

«Я вас всех приглашаю посетить Дмитров», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Он напомнил, что в городе есть несколько горнолыжных курортов, а также самая большая в Европе тюбинговая трасса. Так, в центре активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева» 7 декабря состоится массовый лыжный спуск.

Проект «Зима в Подмосковье» направлен на ознакомление россиян с уникальными площадками и историческими сооружениями региона.