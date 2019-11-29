Предполагаемого убийцу помощника московского прокурора поймали в Киргизии

В Киргизии был задержан гражданин России, которого подозревают в убийстве помощника московского прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Как уточняется, задержанный 1997 года рождения находился в международном розыске. Его личность не уточняется. Россиянин был передан сотрудникам Службы криминальной милиции МВД Киргизии. В настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов был обнаружен мертвым в съемной квартире в Москве в мае этого года. На его теле нашли ушибы, ссадины и кровоподтеки. Также во рту у прокурора был галстук. Спустя два дня после этого по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В совершении преступления заподозрили коллегу погибшего. По первоначальной версии, убийство произошло по неосторожности и не связано с профессиональной деятельностью Некрасова.

Позже «Ленте.ру» стало известно о задержании двоих подозреваемых — жителей Перми Максима Лунегова и Андрея Глухих. Оба представители нетрадиционной сексуальной ориентации, познакомились с Некрасовым на сайте для мужчин. Пермяки приехали к помощнику прокурора в гости и вступили с ним в половую связь, во время которой тот скончался от травм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!