Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили

Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut в 1990-х годах, так как нуждался в деньгах для работы своего фонда. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

В своей статье журналист Пол Масгрэйв рассказывает об истории создания рекламного ролика. Он объяснил, что одной из причин участия Горбачева в рекламе стало то, что он нуждался в деньгах. Как отмечает «Медуза», бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц. Кроме того, фонд Горбачева был в оппозиции к занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.

В то же время Pizza Hut расширялась, в частности, и на российский рынок. Высокая конкуренция с другими пиццериями содействовала большим тратам на рекламную кампанию. После президентских выборов 1996 года, на которых Горбачев набрал всего 0,5 процентов голосов, американская сеть начала переговоры с бывшим советским президентом.

Горбачев согласился сниматься при соблюдении двух условий: он лично утвердит окончательный сценарий ролика и не будет есть пиццу в кадре. «Как бывший глава государства я просто не могу этого сделать», — объяснил он. В итоге в рекламе вместе с Горбачевым снялась его внучка Анастасия.

Информация о гонораре Горбачева за съемки в рекламном ролике не публиковалась. Однако по подсчетам издания, политик получил около одного миллиона долларов в пересчете на цены 2019 года.

Рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева был снят в 1997 году. В видео посетители пиццерии спорят о результатах политики бывшего советского президента, высказывая противоречивые оценки его деятельности. В итоге они сходятся во мнении, что теперь могут есть пиццу именно благодаря Горбачеву.

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