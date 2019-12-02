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В России покажут шоу «Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера»

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Ханс Циммер
Ханс Циммер

В России покажут шоу «Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

6 февраля пройдет концерт в Москве на площадке «ВТБ Арена», а 8 февраля — в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге. Билеты можно приобрести на сайте компании-организатора.

Лауреат «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса» написал музыку к таким картинам, как «Король Лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код Да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало» и «Интерстеллар». В январе 2018 года Циммер получил свою 11ю номинацию на премию «Оскар» за музыкальную партитуру к последней работе Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Концертный тур «Симфоническое таинство – Мир Ханса Циммера» проходит по всему миру. Сам Циммер является музыкальным руководителем и куратором тура. И хотя он не выступает в самом шоу, композитор пригласил несколько известных солистов и музыкальных соратников принять в нем участие. Среди них — Лиза Джеррард и Педро Юсташ.

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