Таджикская мафия осталась без лидера

Завершены следственные действия по делу в отношении одного из лидеров таджикской мафии Анвара (Лутфулло Мухамадиева). Как сообщает «Росбалт», ему предъявлены обвинения в окончательной редакции, в том числе по статье об убийстве и бандитизме.

По данным МВД России, Анвар причастен к убийству известного представителя таджикской мафии Шухрата Яхшмурадова (Шуха). Издание отмечает, что после его ареста таджикские авторитеты в Москве остались без лидера: крупного босса у них не появилось, а мелкие авторитеты постоянно конфликтуют между собой.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, Анвар в течение последних 10 лет устраивал кровавые разборки на рынке «Эмерал», уничтожал представителей других таджикских группировок, с которыми у него возникали конфликты, а в 2014 году расправился с Шухой. В настоящий момент большинство участников группировки Лутфулло заключены под стражу, остальные объявлены в розыск.

В июне 2017 года стало известно о задержании Мухамадиева — за год до этого он участвовал в массовой драке на Хованском кладбище в Москве. Позже его бригада участвовала в переговорах с бойцами криминального авторитета Рустама Эшона, однако встреча в районе Измайлово закончилась дракой и стрельбой.

Сообщалось, что Анвар руководит в Москве силовым блоком мафиозного клана. Ему платила дань значительная часть мигрантов из Средней Азии, работающих на столичных рынках.

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