Импортеров захотели подключить к системе одного окна

Минэкономразвития в начале 2020 года собирается представить план запуска новой платформы «единое окно» для экспортеров. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, рассматривается вариант, при котором системой смогут пользоваться не только экспортеры, но и импортеры, а также компании, чьи грузы проходят Россию транзитом.

Благодаря системе компании смогут подавать документы только один раз. Затем система сама многократно будет передавать их на рассмотрение контролерам. Пока же, поскольку системы разных ведомств существуют отдельно, каждая имеет собственные требования по оформлению документов. В результате продавцы должны отдельного готовить документы для каждой инстанции.

В общей сложности существует около 70 разных форм, которые экспортер должен заполнять, сообщил старший вице-президент Российского экспортного центра Олег Енин. Он рассказал, что для получения транспортной субсидии экспортер должен собрать документов, общий вес которых может достигать 50 килограмм.

Запустить систему «Одного окна» планируется в ноябре 2020 года. Она будет работать в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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