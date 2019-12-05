В Чувашии при поддержке Корпорации МСП откроют производство холодильников

Компании «АРКТО», реализующая стартап-проект по строительству завода холодильного оборудования на территории Индустриального парка города Канаш, получила от Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике заем на сумму 300 миллионов рублей. Обеспечение по займу в виде гарантии для стартапов на сумму 200 миллионов рублей предоставила Корпорация МСП.

Процентная ставка по займу составляет 3 процента годовых в течение первых трех лет и 5 процентов годовых в последующие периоды, общий срок займа — 5 лет. Общий бюджет инвестиционного проекта оценивается в 600 миллионов рублей.

Компания АРКТО разработала оборудование, отличающееся от существующих на рынке аналогов улучшенными качественными характеристиками (усовершенствованные показатели энергозатрат, устойчивости агрегатов к износу, эргономики, дизайна, экологичности). Оно будет соответствовать стандартам качества ЕС, что позволит компании конкурировать с ведущими зарубежными производителями.

Производственный комплекс площадью 14,5 тысячи квадратных метров планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2020 года и тогда же начать выпуск продукции. С открытием завода будут создано более 100 новых рабочих мест.

По итогам 2020 года предприятие планирует продать до 11,7 тысячи единиц оборудования. После запуска первой очереди производственные мощности предприятия будут постепенно увеличивать. К 2027 году объем производства планируется довести до 50 тысяч единиц холодильного оборудования в год.

Продукцию планируется поставлять в регионы РФ, а также экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и станы ЕС. Промышленные холодильные шкафы компании будут востребованы, как отмечают в АРКТО, в супермаркетах и фермерских магазинах, пунктах общественного питания (кафе, рестораны, столовые и прочее), аптеках, больницах.

