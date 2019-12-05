Власти Подмосковья анонсировали новый вид соципотеки

Специальную ипотеку для удаленных сельских территорий могут ввести в Подмосковье для привлечения кадров, заявил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 5 декабря.

По его словам, с прошлого года областные власти активно развивают дальние сельские территории. Среди наиболее сложных с точки зрения привлечения инвестиций объектов он выделил городской округ Лотошино.

«Мы определяем точки роста, то есть территории, где возможно развитие бизнеса. Мы акцентируется на многофункциональных бизнес-центрах. Это дает существенный вклад в создание рабочих мест», — отметил Хромов.

Он уточнил, что другим важным направлением является создание дополнительных отелей в Коломне, Сергиевом Посаде, Истре, Клину, Зарайске и в других городах. Это положительно скажется на туристическом потоке, пояснил зампред.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить проблему дефицита медицинских кадров в регионе. Так, в области реализуется программа «Земский доктор», которая предусматривает поддержку сельских медицинских работников.