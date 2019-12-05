Власти Подмосковья рассказали о возвращении заброшенных земель в оборот

Работы по возвращению заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот в Подмосковье завершены, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в четверг, 5 декабря.

«В этом году министерством совместно с муниципальными образованиями в соответствии с поручением губернатора планировалось ввести в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот 60 тысяч гектаров земель», — рассказал он.

По словам министра, по площади распаханных земель лидируют Егорьевский, Можайский и Клинский городские округа. В этих районах будут выращивать зерновые, рапс и другие культуры, уточнил Разин.

Темпы ввода земель в сельскохозяйственный оборот планируется сохранить, заверил он.

В прошлом году в оборот было вовлечено 62,5 тысячи гектаров. Ранее Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу реанимировать бесхозные земли на сельскохозяйственных нужд. Он отметил, что это позволит увеличить объемы производства и экспорта сельхозпродукции. Воробьев неоднократно говорил, что аграрии обеспечивают экономический рост региона.