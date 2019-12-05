Двум научным предприятиям Москвы одобрены статусы промышленных комплексов

Правительство Москвы одобрило присвоение корпорации «ВНИИЭМ» статус промышленного комплекса столицы. Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности столицы.

Предприятие производит космические аппараты и комплексы, электрооборудование и системы управления для АЭС, электронасосы, электродвигатели и электроприводы.

«При оценке возможности присвоения предприятию статуса промышленного комплекса, рассматриваются не только его инвестиционные показатели, но и его деятельность, как работодателя. Сегодня на АО «Корпорация «ВНИИЭМ» работает более 2,5 тысячи человек. Фонд оплаты труда в 2018 году превысил 328 миллионов рублей. Средняя зарплата сотрудника предприятия — более 92 тысяч рублей», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Кроме того, на заседании Межведомственной комиссии правительства Москвы статус промышленного комплекса был одобрен ведущему научному центру авиационных систем «ГосНИИАС».

«В соответствии с новым статусом предприятие получит значительную поддержку от городских властей, в частности ряд налоговых льгот, позволяющий снизить общую налоговую нагрузку до 25 процентов. Сегодня в Центре трудится свыше 1700 специалистов, а средняя зарплата на предприятии составляет более 78 тысяч рублей. Прогнозный объем выпадающих доходов города составит 2,2 миллиона рублей в год», — заявил Александр Прохоров.

Присвоение особых статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности — одна из мер поддержки промышленных предприятий правительством Москвы.

Статус промышленного комплекса могут получить предприятия, соответствующие установленным критериям эффективности. Статус позволяет сократить налог на прибыль (12,5 процента в части региональной доли вместо 17 процентов), налог на имущество (50 процентов от исчисленной суммы), земельный налог (оплачивается 20 процентов от суммы исчисленного), арендную плату за землю 0,3 процента от кадастровой стоимости участка (на 80 процентов ниже базовой).

На данный момент статус промкомплекса присвоен 49 предприятиям Москвы, на которых работает более 56 тысяч сотрудников. За последние 5 лет эти компании инвестировали в собственное развитие 34 миллиарда рублей. Статус промышленного комплекса присваивается на 10 лет и требует ежегодного подтверждения.