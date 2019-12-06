Пятый форум «Среда для жизни» пройдет в Нижнем Новгороде

Дмитрий Медведев выступает на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде, 2019 год

Ежегодный форум «Среда для жизни» в пятый пройдет в августе 2020 года в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ, который при поддержке правительства России и Министерства строительства является организатором мероприятия.

В рамках деловой программы форума будут обсуждаться приоритеты развития России до 2024 года, обозначенные в национальных проектах.

Также в рамках форума состоится фестиваль «Городские выходные» для жителей и гостей города.

«В 2021 году Нижний Новгород будет отмечать 800 лет со дня основания, и проведение форума накануне такой важной даты даст новый стимул к развитию, который поможет раскрыть не только деловой, но и туристический потенциал города», — заявил отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Он также отметил, что организация форума — «это большая совместная работа с городом и регионом». «Его участники ежегодно поднимают актуальные вопросы развития городской среды, применимые не только к конкретной локации, но и масштабируемые на другие регионы, а также обсуждают практическое применение современных подходов к градостроительству и городскому управлению», — добавил Александр Плутник.

В 2019 году форум прошел в Великом Новгороде и собрал около 900 участников из 69 регионов страны в рамках деловой программы. Форум также посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Ранее мероприятие организовывали на площадках Калининграда, Саратова и Иннополиса (Татарстан).

