Пенетратор американского «Адского огня» в Сирии попал на снимки

Боевая часть сработавшей американской ракеты AGM-114 Hellfire («Адский огонь») попала на фотографии в Twitter. На соответствующие снимки обратило внимание The Drive.

— The War Zone (@thewarzonewire) 04 декабря 2019, 03:00

Американское издание напоминает, что боевая часть представленной модификации ракеты фактически представляет собой пенетратор, образованный шестью откидными лезвиями. Данное устройство позволяет с высокой точностью уничтожать цели в радиусе один метр.

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Согласно The Drive, одна из таких AGM-114 Hellfire использовалась для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии.

В ноябре американское издание Popular Mechanics сообщило, что Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

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