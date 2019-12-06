Более 400 елочных базаров откроются в Подмосковье

Елочные базары откроются в Подмосковье 15 декабря, будет организовано более 400 торговых точек, сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его цитирует РИАМО в пятницу, 6 декабря.

«Средняя цена за один погонный метр отечественной ели составит 600 рублей, импортной — порядка 2 000 рублей, средняя цена еловой веточки — 100 рублей», — рассказал министр.

Между тем, как уточнил министр имущественных отношений Владислав Коган, в областном Ивантеевском лесопитомнике уже сейчас можно приобрести ель к Новому году. Отмечается, что большой популярностью в последние годы пользуются елочки в горшках.

Ранее сообщалось, к праздникам в регионе установят более полторы тысячи елок, в новогоднюю ночь будет работать 430 праздничных площадок. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в местах массовых мероприятий будут работать правоохранители.