Группа «Сплин» даст новогодний концерт в Москве

Российская рок-группа «Сплин» представит праздничное шоу на площадке «Главклуб Green Concert» в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт пройдет 31 декабря. Сбор гостей начнется в 18:00.

В 2019 году группа отметила свое 25-летие, а ее бессменный фронтмен Александр Васильев — полувековой юбилей. Прошлой осенью музыкант выпустил сборник стихов «Весь этот бред», а в этом году вместе с другими участниками коллектива «Сплин» приступил к работе над новым альбомом. В настоящее время дискография группы насчитывает 15 пластинок.

Группа «Сплин» была образована в 1994 году в Санкт-Петербурге. Ее название возникло из стихотворения поэта Саши Черного, на основе которого была создана песня «Под сурдинку» из первого альбома «Пыльная быль».