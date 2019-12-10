Стали известны подробности смерти российского издателя и его супруги

Издатель «Т— Ж» Александр Рай и его супруга могли скончаться в результате тяжелого отравления. Подробности произошедшего сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, тела погибших обнаружила мать жены Рая. Она безрезультатно пыталась связаться с дочерью по телефону в течение понедельника. Вечером на один из звонков ответил 5-летний сын Рая и сказал, что очень голоден, а «мама и папа долго спят». После этого женщина приехала к внуку, где и обнаружила супругов мертвыми.

По предварительным данным, Рай и его жена скончались в результате отравления неким веществом. Что именно за вещество это было, и как оно попало в организм, пока неизвестно.

О смерти Александра Рая и его супруги ранее сообщило издание «Т— Ж». Ему было 29 лет.

Рай запустил издание «Т— Ж», основанное на блоге банка «Тинькофф», в конце 2014 года. До этого он занимал пост главного редактора блога «Нетологии».

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