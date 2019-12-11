Производство молока выросло в Подмосковье

Производство молока в Подмосковье выросло на 18 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом, годовой прирост составил четыре процента, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 11 декабря.

Всего, по его словам, в хозяйствах всех категорий за 10 месяцев было произведено 558,4 тысячи тонн молока. Продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях также увеличилась, подчеркнул министр.

«На одну корову приходится 6 108 килограммов молока, что на 426 килограммов больше, чем в прошлом году», — рассказал Разин.

Рост объемов производства молока увеличивается за счет реализации новых инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства и повышения эффективности действующих предприятий, пояснил министр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить рост производства молока к 2021 году до одного миллиона тонн в год.