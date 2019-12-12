Сотни мертвых скворцов упали на английскую деревню

dailymail.co.uk

Жительница британского острова Ангсли, Северный Уэльс, обнаружила несколько сотен мертвых скворцов на сельской дороге. Об этом сообщает издание Daily Mail.

10 декабря Ханна Стивенс (Hannah Stevens) шла к врачу и увидела множество птиц, которые что-то клевали с дороги и летали вокруг. Когда через час она возвращалась обратно, скворцы были мертвы.

Стивенс рассказала об увиденном своему партнеру, 41-летнему архитектору Дэидду Эдвардсу (Dafydd Edwards). Мужчина сначала не поверил ей, а затем отправился на место, чтобы увидеть мертвых птиц своими глазами и снять видео.

По словам Эдвардса, на дороге было более 300 скворцов. Он насчитал 150 тушек и сбился. Некоторые из птиц были еще живы. Мужчина подчеркнул, что они выглядели так, как будто упали с неба.

Сотрудники Агентства по охране здоровья животных и растений собрали скворцов для проведения анализов. Они обследуют трупы птиц, чтобы определить, были ли они отравлены.

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