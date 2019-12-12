Мужчина остановил президентский кортеж и попросился на работу

Житель кенийской столицы Найроби вышел перед президентским кортежем с плакатом, на котором была изложена просьба взять его на работу. Об этом сообщает сайт Alugy.

Кортеж президента Кении Ухуру Кениата направлялся из Международного конференц-центра Кеньятта после девятого саммита организации стран Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ).

Дорогу автоколонне преградил Увиналис Нябуто (Uvinalies Nyabuto), который держал плакат с просьбой предоставить ему работу.

На баннере было написано: «Ваше превосходительство, будьте любезны дать мне шанс присоединиться к кенийским силам обороны. Прошу прощения за нарушение вашей безопасности».

Полиция арестовала Нябуто и конфисковала плакат. Мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину. Пострадавшую немедленно доставили в больницу.

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